Mais de 4 mil toneladas de entulhos são retiradas de 16 praças no Jardim Novo Mundo

A Prefeitura de Goiânia realizou melhorias em 16 praças e removeu 4 mil toneladas de entulhos, que foram descartados de forma irregular no Jardim novo Mundo, em Goiânia, na última semana. As ações constam da 5° Frente de Serviços, criada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com intuito de reforçar a rotina diária de trabalhos desempenhados na cidade.

Nesse período, as equipes operacionais, compostas por 225 servidores, também realizaram pinturas de meio-fio, poda de grama, reforçaram varrição, além de trocar as lixeiras danificadas, os bancos quebrados e fazer reparos nos equipamentos das academias ao ar livre e parque infantil.

Serviço

A forma mais simples de realizar o descarte correto é seguindo as orientações, separando em casa os três tipos de resíduos: lixo orgânico, lixo material não reciclável e lixo material reciclável.

Azul: papel, jornais, cadernos, livros em geral.

Verde: garrafas, frascos de vidros e matérias de vidro, em geral.

Amarela: latas de alumínio, tampas de garrafas e materiais de aço, em geral.

Vermelho: produtos descartáveis, embalagens de plástico, sacos e garradas pet.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia.