Mais de 40 bairros podem ficar sem água em Aparecida de Goiânia por manutenção da Saneago

A Saneago divulgou que mais de 40 bairros podem ficar sem água até quinta-feira (14) em Aparecida de Goiânia. Conforme a empresa, ocorrerá uma manutenção programada para limpeza e desinfecção nos reservatórios do sistema de abastecimento de água e, por isso, o abastecimento pode ser prejudicado. (confira ao final do texto a lista com os bairros afetados).

O prazo para a normalização ocorrerá à noite, nos dias da manutenção, e acontecerá de forma gradual, ou seja, a água retornará aos poucos, conforme a Companhia. Segundo a Saneago, ficarão sem água principalmente as residências que não contam com o sistema de reserva, a caixa d’água.

Já em Goiânia, apenas a Avenida Bela Vista, no Jardim Santo Antônio, ficou sem água nesta terça-feira (12), das 10h às 13h, devido a uma instalação de válvula redutora de pressão.

A empresa de saneamento também orienta para o uso consciente da reserva de água durante as manutenções, tendo em vista a abertura dos registros que acontecerão aos poucos.

Confira os bairros que serão afetados:

Quarta-feira, das 5h30 às 14h:

Cardoso I

Cidade Vera Cruz I

Condomínio Village Jequitibá

Conjunto Estrela do Sul

Jardim Helvécia (parcial)

Residencial Morada Sul II

Vila Rica Residence

Vila Rica Premium

Village Paineiras

Quinta-feira, das 5h às 16h:

Bairro Independência

Bairro Independência Mansões

Chácara Santa Luzia

Cidade Livre

Colina Azul 16

Comendador Walmor

Conde dos Arcos

Jardim Cristalino

Jardim dos Girassóis

Jardim Esplanada

Jardim Florença

Jardim Ipiranga

Jardim Monte Cristo

Jardim Riviera

Jardim Rosas do Sul

Marista Sul

Nova Cidade

Parque Atalaia

Parque das Nações

Parque Hayala

Parque Itatiaia

Residencial Vilage Garavelo I e II

Rio Vermelho

Setor Andrade Reis

Setor dos Estados

Setor Fabricio

Setor Serra Dourada I, II e III

Solar Central Park

Virginia Park