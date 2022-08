Mais de 700 vagas estão abertas no Centro Livre de Artes, no Bosque dos Buritis

O Centro Livre de Artes (CLA) está com mais de 700 vagas abertas para os cursos de Artes Visuais, Oficina Integrada, Artes Cênicas e Práticas Corporais. As matrículas começam no dia 8 de agosto e vão até o dia 10 para grupos prioritários e na segunda quinzena do mês para outros interessados.

As aulas, que possuem turmas presenciais e onlines, são gratuitas, começam no dia 22 de agosto. O local é mantido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) no Bosque dos Buritis, Setor Oeste.

Os alunos da rede pública de ensino de todas as esferas (federal, estadual e municipal), além das instituições conveniadas e pessoas com cadastro em programas sociais, têm prioridade e podem se inscrever nos dias 8, 9 e 10. O atendimento para a comunidade em geral será nos dias 17 e 18 de agosto.

As inscrições serão feitas somente pela internet através do link disponível aqui. Caso queira saber mais informações sobre cada curso, é possível conferir neste site. A prefeitura salienta que as fichas de inscrições estarão disponíveis somente nas datas especificadas e que a seleção dos alunos se dará por ordem de envio do formulário de inscrição.

Confira o passo a passo:

- Acesse o link do CLA

- Leia com atenção as informações contidas no site

- Confira as ementas dos cursos e anote o número da turma de seu interesse, disponível aqui

- Observe faixa etária, horário e pré-requisitos

- Nos dias indicados para a matrícula, sendo 8 a 10 de agosto para estudantes da rede pública, de instituições conveniadas ou com cadastro em programas sociais ; e 17 e 18 para a comunidade geral, é preciso entrar no site, clicar no link vinculado ao núcleo do curso pretendido e preencher o formulário

- Aguarde e-mail do CLA confirmando a matrícula

Para mais informações, os interessados podem enviar mensagens via direct no iIstagram do CLA @centrolivredeartes.goiania ou pelo WhatsApp (somente mensagens) para 62 8412-4785 (sem o 9).

