Mais de 80 brechós se reúnem em encontro no domingo

Mais uma edição do Encontro de Brechós acontece neste domingo (15), na Rua 15, no Centro de Goiânia, entre as Ruas 19 e 20, das 10 às 18 horas. Mais de 80 brechós estarão presentes com roupas e acessórios em bom estado de conservação e a preços acessíveis, a partir de R$ 10.

É possível encontrar looks para todas as ocasiões, de todos os tamanhos, para todos os gostos. Comprar de brechós contribui com o meio ambiente, evitando que roupas acabem em aterros sanitários.

Além disso, ajuda microempreendedores que tem a moda circular como sustento já que o Encontro de Brechós é composto principalmente por mulheres, chefes de família. O encontro ainda terá roda de samba com Negra Si e praça de alimentação.