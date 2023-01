Mais Empregos oferta mais de 3 mil vagas em Goiânia e região

Estão abertas inscrições para concorrer a 3.084 vagas de emprego, com carteira assinada, para a região Metropolitana de Goiânia. As posições disponíveis abrangem desde o nível médio de formação, passando por estágios e vagas para ensino técnico, chegando nas posições para nível superior, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD). Existem posições para candidatos com ou sem experiência.

Alguns dos principais cargos ofertados são de servente de obras, professor de ensino fundamental, operador de telemarketing, diarista, corretor de imóveis, carpinteiro e auxiliar de produção. As oportunidades em detalhes são anunciadas pelo Programa Mais Empregos, no site da Secretaria de Estado da Retomada. A plataforma também reúne vagas para mais 30 municípios goianos.

Para concorrer, os candidatos devem comparecer a uma unidade do Vapt-Vupt com atendimento do Sine, seja em Goiânia ou em Aparecida, portando documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo.

Em Goiânia, os pedidos de encaminhamento para as entrevistas podem ser feitos nas unidades Vapt-Vupt do Portal Shopping, Praça Cívica (Palácio Pedro Ludovico Teixeira), Shopping Cerrado, Camelódromo Praça da Bíblia, Shopping Cidade Jardim, Araguaia Shopping, Camelódromo de Campinas 2 e Shopping Mangalô.

Já em Aparecida de Goiânia, esse atendimento é feito nas unidades Vapt-Vupt do Buriti Shopping, Aparecida Shopping e Garavelo.

Caso o currículo do candidato seja compatível com a vaga, o atendente Sine do Vapt-Vupt vai fazer encaminhamento para entrevista presencial junto ao contratante. Caso não haja contratação imediata, o site da Secretaria da retomada funciona como banco de vagas. É só acessar a aba ‘vagas disponíveis’ dentro do site.