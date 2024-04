'Malagueta na Labuta’ no Teatro Sesc Centro

A artista circense Fernanda Pimenta apresenta o espetáculo "Malagueta na Labuta" nesta quinta-feira (25), a partir das 19 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. A obra tem a direção de Thaíse Monteiro e foi criado em 2021, remontado em 2022 e estreou na temporada 2023.

A obra combina palhaçaria com o universo feminino, contando a história da diarista Malagueta que, ao trabalhar, brinca e cria outras realidades possíveis, para tornar a lida diária menos dura.

A montagem foi contemplada pelo Edital de Fomento ao Circo do Fundo de Arte e Cultura - FAC Goiás 05/2023. Ingressos: R$ 15 (meia-entrada). Classificação livre. Rua 15, esquina com Rua 19, no Centro. Informações: www.sescgo.com.br.

Serviço:

Espetáculo: Malagueta na Labuta

Grupo: Farândola Teatro-Circo

Dia:25/04/2024

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos:

Trabalhador do Comércio e dependentes - R$ 11

Conveniados - R$ 12

Público em geral - inteira - R$ 30

Público em geral - meia-entrada - R$ 15