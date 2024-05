Mandingaman faz show em comemoração ao Dia Nacional do Reggae

O reggae será o ritmo do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta sexta-feira (10). A casa localizada na Rua 115, no Setor Sul, em Goiânia, receberá o grupo Mandingaman com o show “Marley Celebration”, em comemoração ao Dia Nacional do Reggae no Brasil, celebrado em 11 de maio.

A apresentação terá início às 22h30 e promete uma noite repleta dos melhores clássicos de Bob Marley.

“O repertório do show é composto pelos hits do rei do reggae, homenageando a essência do reggae com letras que defendem o despertar da fé, da positividade e da consciência no caminho contra a opressão, sempre defendendo a paz, união, igualdade”, destaca Nando Ras, vocalista do grupo.

Neste show, além de Nando Ras (vocal) e Fernanda Andrade (vocal), que seguem desde a formação anterior, o Quarteto Reggae Jazz assumirá o posto de banda de apoio com os instrumentistas Daniel Jesus (guitarra), Rodrigo Vale (contrabaixo), Wagner Gamma (teclado) e André Gobbi (bateria).

Além da apresentação, o local abriga a exposição Gulira – Inovação e Destecnologia Ltda, da artista plástica Emília Simon.

Encerramento da primeira temporada

O Lowbrow Lab Arte & Boteco anuncia que o mês de maio marcará o fim de sua primeira temporada, na Rua 115, nº 1684, no Setor Sul. Em oito anos de atividade, o local sediou mais de mil shows, 50 exposições, dezenas de workshops, oficinas e lançamentos de livros, consolidando-se como um polo de difusão de diversas manifestações artísticas. O Lowbrow, no entanto, não se despede da cidade. Em breve, a casa anunciará mais informações sobre a segunda temporada, que será em um novo local e contará com muitas novidades, bem como a programação de despedida da Rua 115.



Serviço:

O que: Show “Marley Celebration” com banda Mandingaman

Quando: sexta-feira, 10/5

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Entrada: R$ 25

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Gulira: Inovação e Destecnologia Ltda, de Emilia Simon – visitação gratuita.

Reservas pelo whatsapp (62) 3932-4604