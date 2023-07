Manhãs devem continuar geladas em Goiás por pelo menos mais uma semana, diz Cimehgo

As manhãs devem continuar geladas em Goiás por pelo menos mais uma semana. A informação foi divulgada no boletim desta sexta-feira (7) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Além disso, há um alerta de atenção para a queda da umidade relativa do ar nos próximos dias, que pode chegar a 22%.

A reportagem, o gerente do Cimehgo André Amorim explicou que a temperatura deve aumentar durante a tarde, deixando o clima mais quente. Dessa forma, os goianos saem de casa com aquele friozinho e retornam com o sol quente, emfrentando temperaturas máximas que podem chegar a 34°C.

O destaque é para o centro sul do estado que deve ter temperaturas mais baixas, podendo chegar a mínima de 10°C. Por enquando não teremos grandes alterações nas condições do tempo em outras regiões", diz André.

De acordo com informações do Cimehgo, no início da próxima semana o friozinho começa a perder força, mas os goianos ainda devem precisar de cobertores e agasalhos. Já na metade da semana, as temperaturas vão aumentando gradativamente para dar adeus as manhãs geladas.

Queda na umidade relativa do ar

O gerente do Cimehgo, André Amorim, ainda reforça que o estado de atenção é considerado quando a umidade relativa do ar está entre 21% e 30%, isto porque o percentual ideal é acima de 60%. Além disso, ele destaca que nestes dias o tempo deve ficar mais seco gradativamente por volta das 11h até chegar no pico mais baixo por volta das 15h, quando a umidade pode chegar a 22%.

Em agosto e setembro costumam ser os piores meses em relação a baixa umidade do ar, onde provavelmente entramos em estado de alerta e depois de emergência. Então, por enquanto não temos uma previsão de alívio para esse tempo seco" diz André.

O inverno só termina no dia 23 de setembro. Em Goiás, a presença de massa de ar seco predomina nesta época do ano, provocando a queda da umidade relativa do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a previsão da umidade relativa do ar para o período do inverno é uma média diária de 30%, com picos de queda abaixo dos 10%.

Neste ponto, o recomendado pelas organizações de saúde, é diminuir atividades físicas de grande esforço durante o pico do sol e aumentar a ingestão de líquidos.