Manutenção da Saneago pode deixar 10 bairros de Goiânia sem água no próximo domingo

A Saneago vai realizar duas obras no Jardim Novo Mundo e na Vila Bandeirante, no próximo domingo (11) e por conta dos trabalhos pelo menos 10 bairros devem ficar sem água na Região Leste da capital. As obras estão programadas para serem realizadas entre 6h e 18h, período em que os registros serão fechados para evitar desperdício. O fornecimento de água será gradual após a conclusão dos serviços com normalização total na madrugada de segunda-feira (12).

Será feita a interligação de redes nas adutoras localizadas na Alameda Palmito esquina com Rua 13, Vila Bandeirante; e na rua Palmar com Rua Valdívia, no Jardim Novo Mundo. Além disso, um registro será instalado na avenida Anhanguera, praça do Palmito, no Jardim Novo Mundo.

Quais setores ficarão desabastecidos?

Chácara Botafogo, Colônia Santa Marta, Jardim Califórnia Industrial, Jardim Califórnia, Jardim Novo Mundo (parcial), Residencial Santa Marta, Residencial Vale do Araguaia, Vila Bandeirante, Vila Martins extensão, Vila Martins e Vila Romana.

Imóveis que contam com caixa d’água bem dimensionada, entretanto, não sofrerão com falta de água. Ainda assim, o pedido para todos é que haja compreensão e que façam o uso consciente da água.

Alerta para vazamentos

A Saneago pede para que se a população encontrar vazamentos nas ruas e calçadas acione a companhia para que os técnicos possam efetuar o conserto o mais rápido possível.