Manutenção de adutora pode deixar bairros sem água em Senador Canedo

A Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) informou que nesta terça-feira (12) suspenderá a captação de água por 20 horas, devido às obras de mais uma etapa de duplicação da nova adutora, que deve duplicar a capacidade de distribuição de água no município.

Para executar o serviço, o sistema de captação ficará desligado das 6h às 22h. Dessa forma, a agência pede o uso moderado da água neste período para evitar qualquer tipo de desabastecimento nos bairros.

A agência solicitou que a população não faça desperdício da água e evite lavar calçadas e carros, por exemplo, neste período.

O presidente da Sanesc, Cainã Teodoro, afirmou que os reservatórios estão cheios e a expectativa é que não falte água nas casas atendidas pela agência.

“Nossos reservatórios estão 100% cheios e nossa produção ela vai cair 40%. Então não vai parar 100%. Tudo indica que se essa intervenção for feita dentro do período previsto, não faltará água para ninguém. Temos autonomia de funcionar com os sistemas desligados em até 36 horas”, disse o presidente da Sanesc.

No entanto, ele considerou que caso haja uma prorrogação no período da manutenção até quarta-feira (13), poderá faltar águas em alguns bairros.

Duplicação de adutora

Cainã Teodoro explicou que a intervenção ocorre para duplicar a produção de água tratada na cidade, que possui um sistema de abastecimento próprio.

“A Estação de Tratamento de Água do Ribeirão Sozinha produz 400 metros cúbicos de água por hora. Com essa duplicação nós chegaremos com a vazão de 800 metros cúbicos por hora”, concluiu.