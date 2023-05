Manutenção na ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio na BR-153 interdita vias; confira cronograma

A Triunfo Concebra, empresa responsável por rodovias centrais do Brasil, informa sobre a interdição de algumas faixas no perímetro urbano da BR-153. O quilômetro 508, no sentido Goiânia/Aparecida de Goiânia, sobre a ponte do Ribeirão Santo Antônio, apresenta interdição parcial para manutenção nas juntas de dilatação da ponte. A obra, que não afeta o esqueleto da estrutura, tem conclusão prevista ainda para o mês de junho em ambas as direções da rodovia.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da concessionária, a partir desta quinta-feira (25) até o próximo sábado (27) uma das faixas no sentido Goiânia/Aparecida de Goiânia fica interditada. O fluxo segue normal nas duas outras faixas.

Do sábado (27) até às quatro horas da manhã da próxima segunda-feira (29), acontece a interdição de duas faixas no mesmo sentido. O trânsito segue apenas por uma das faixas da estrada.

Da segunda-feira (29) até o início de junho, a interdição volta a acontecer em apenas uma das faixas, ainda no sentido Goiânia/Aparecida de Goiânia. Caso haja necessidade, a Triunfo alerta para a possibilidade de interdição de duas faixas das 22h às 4h da manhã. O tempo de interdição nesse ponto varia de acordo com o avanço das obras.

A expectativa da companhia é que as obras no sentido sul (Goiânia/Aparecida de Goiânia) estejam concluídas em todas as faixas até o dia oito de junho. Na sequência, os mesmos reparos têm início na faixa oposta, no sentido Aparecida de Goiânia/Goiânia. A concessionária planeja a conclusão de toda a manutenção até o fim do mês de junho.

A Triunfo alerta aos motoristas para o respeito aos limites de velocidade e à sinalização que será instalada nos locais das obras.