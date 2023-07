Manutenções da Saneago podem afetar o abastecimento em bairros de Aparecida de Goiânia; veja lista

A Saneago vai realizar manutenção em sua rede nesta sexta-feira (21), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Segundo a empresa 14 bairros podem ser afetados durante os trabalhos. A previsão é que o abastecimento seja interrompido das 8h às 17h e normalizado ao longo da noite. Veja a lista dos bairros no fim da matéria.

Entre os serviços divulgados pela empresa está a interligação das redes secas do Condomínio Veredas da Alvorada para a rede de distribuição de água da Saneago, a intervenção acontece na Avenida W-5, no Setor Tocantins. Outra manutenção será para construção de uma caixa em alvenaria para instalação de Válvula de Redução de Pressão (VRP), na Avenida Brasil, no Jardim Veneza.

A última intervenção programada será no Centro de Preservação Morada dos Pássaros, onde a Saneago deve fazer melhorias para a área atendida pela unidade. De acordo com a empresa de saneamento, todos os serviços devem começar as 8h da manhã e terminar as 17h.

Lista dos bairros que podem ser afetados, segundo a Saneago:

Colonial Sul (parcial)

Conjunto Cidade Vera Cruz

Jardim Canadá

Jardim Itapuã (parcial)

Jardim Olímpico

Jardim Veneza

Loteamento Colinas de Homero

Loteamento Porto das Pedras

Morada dos Pássaros

Pontal Sul (parcial)

Residencial Santa Luzia

Setor Tocantins

Sítios Santa Luzia

Solar Park