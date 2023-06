Maquiador de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa morre em Goiânia

O maquiador Julyer Rodrigues, profissional conhecido por trabalhar com Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º), em Goiânia. O anúncio do falecimento foi feito pela família em sua conta no Instagram, sem informar a causa da morte.

Julyer sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico em março deste ano. Em abril, o maquiador chegou a publicar um vídeo atualizando seu estado de saúde e explicando sobre sua ausência nas redes sociais. “Eu estava trabalhando em viagem maquiando e o pincel caiu da minha mão e desde então o meu quadro foi piorando, mas continuei trabalhando e no dia 22 de março eu sofri um desmaio e acordei no hospital em São Paulo”, lembrou.

Nos dias seguintes, novas publicações foram atualizando o estado de saúde de Julyer. Em uma delas, foi dito que o maquiador teve uma melhora no quadro clínico, mas com piora nas funções motoras.

Logo depois, foi anunciado que Julyer sofria de uma doença degenerativa que afetava o cérebro e, consequentemente, todo o funcionamento do corpo. “Infelizmente, essa doença não tem cura e nem tratamento. Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível neste momento”, informou a família.

O velório de Julyer está sendo realizado no Parque Memorial em Goiânia, e o sepultamento está previsto para acontecer às 18h30.