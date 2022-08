Marido de vereadora é preso suspeito de embriagar e estuprar jovem no interior de Goiás

O marido de uma vereadora da cidade de Santa Isabel, no interior de Goiás, foi preso nesta segunda-feira (22) suspeito de dopar e estuprar uma jovem de 22 anos. A vítima é uma prima distante da parlamentar.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a jovem estava passando o final de semana do Dia dos Pais na cidade e saiu acompanhada do rapaz no dia 13 de agosto. Três horas depois, ela foi deixada pelo suspeito em uma rua próxima a casa de familiares, alcoolizada, desorientada, com os joelhos e braços machucados e com suspeita de abuso sexual.

A vítima então foi levada à delegacia e, após ouvir a jovem e testemunhas, foi pedido o exame de prática sexual delituosa e lesões corporais, que revelaram indícios de que a garota foi abusada sexualmente com emprego de violência física.

Prisão

Com as provas técnicas e relatos de testemunhas, os policiais conseguiram abordar e prender o suspeito. O homem tentou fugir em uma moto, mas foi preso próximo ao posto da entrada da cidade. Ao chegar na casa do rapaz, a polícia encontrou uma arma de fogo calibre 9 mm, registrada em seu nome e várias munições. O suspeito é caçador, atirador e colecionador de armas (CAC), de acordo com o delegado do caso, Mateus Costa Melo.

O homem foi levado para a Unidade Prisional de Rialma e pode responder por estupro de vulnerável.

A reportagem tentou contato com o advogado do suspeito, mas até a publicação desta, não houve retorno.