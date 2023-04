Marido que confessou ter matado esteticista e abandonado corpo se torna réu

A Justiça acatou denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) e tornou réu Reginaldo Nunes de Moura, de 43 anos, que confessou ter matado sua mulher, a esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32, e abandonado o corpo na zona rural de Abadia de Goiás. Em sua decisão, o juiz da 4ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri ainda autoriza a exumação do corpo de Juscelia, requerida pelo MPGO, e “diligências complementares”.

Reginaldo também foi alvo de um mandado de prisão preventiva, também a pedido do MPGO, uma vez que seguia preso temporariamente até então.

O homem é acusado por homicídio qualificado “por motivo torpe, com emprego de asfixia, fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino”, e também por ocultação de cadáver. Os crimes teriam sido cometidos em fevereiro deste ano.

A reportagem tenta localizar a defesa de Reginaldo. O espaço segue aberto.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do MPGO, Reginaldo e Juscelia eram casados há aproximadamente 14 anos e viviam na mesma casa, onde aconteceu o assassinato. Eles tinham uma filha de 9 anos. A investigação policial apontou que o casal passava por problemas no relacionamento, inclusive financeiros.

"A mulher suspeitava que o denunciado vinha ocultando dinheiro e patrimônio deles e, por isso, as brigas e desentendimentos", narra o promotor.

Na denúncia, o MPGO destaca que as discussões aumentaram após a venda de um carro, o que ocorreu alguns dias antes dos crimes. O destino do valor da venda, em torno de R$ 8 mil, teria gerado conflito, "tendo Reginaldo se posicionado contra a pretensão da vítima de usar o dinheiro para quitar uma dívida com uma instituição financeira."

Em 13 de fevereiro deste ano, as discussões ficaram piores. Na manhã do dia seguinte, dia 14, Reginaldo teria saído de casa em uma motocicleta, rumo à escola, onde deixou a filha. Quando voltou, encontrou a vítima tomando banho, "momento em que retomou a disputa sobre o rumo a ser dado ao dinheiro."

Homicídio e ocultação de cadáver

Conforme a denúncia, Reginaldo se aproveitou que a mulher saiu do banho, a agarrou e a asfixiou até a morte. Depois disso, ele decidiu dar fim ao corpo. Segundo a promotoria, o homem saiu de casa em sua moto, pegou emprestado o carro de seu cunhado e voltou para o local do crime.

Em seguida, conforme concluiu o inquérito policial, embalou o corpo em um saco plástico, o amarrou e o colocou no porta-malas, abandonando-o na rodovia GO-469, na zona rural de Abadia de Goiás. O corpo foi encontrado no dia 19 de fevereiro.

Reginaldo Nunes foi preso na noite de ontem, quarta-feira (22), em um hotel de Goianira.