Marido usou celular de esteticista morta e mandou mensagens fingindo ser ela, diz delegada

O marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, usou o celular dela para enviar mensagens para ele fingindo ser ela, afirma a delegada Ana Paula Machado, da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH). Reginaldo Nunes de Moura, de 43 anos, foi preso nesta quarta-feira (22) após confessar o crime.

“Inicialmente, ele disse que a esteticista mandou mensagens para ele e que a respondeu às 16h perguntando onde ela estava. Na verdade, ele fez uma simulação de conversa para tentar enganar as investigações”, explica. Segundo a investigadora, isso foi percebido devido às contradições na história de Reginaldo.

A delegada revela que, durante o depoimento à polícia, Reginaldo afirmou que a esposa poderia ter sumido após um surto psicótico por estar tomando remédios antidepressivos. “Ele afirmou que ela estava viva, possivelmente, perambulando sem saber o caminho de casa”, detalhou.

Machado destaca a frieza do suspeito. “Ele deu entrevistas à imprensa dizendo que estava nas buscas pela esposa e manteve contato com a família. Reginaldo sempre se mostrou muito calmo, ele apresenta um comportamento de frieza e não demonstrou arrependimento ao confessar o crime”, enfatiza.

A frieza do suspeito também foi destacada pelo delegado João Paulo Mendes. Segundo a Polícia Civil (PC), Reginaldo contou à polícia que matou a esposa ao jogá-la no chão e “cair em cima dela”. A motivação seria a divergência com a vítima quanto ao pagamento de dívidas do casal.

Laudo da morte

O laudo preliminar sobre a causa da morte da esteticista não conseguiu apontar os motivos pelos quais a mulher morreu. Será preciso que exames complementares sejam feitos para confirmar as causas. As informações são do delegado responsável pela investigação, Maurício Passerini.

Desaparecimento

Inicialmente, foi informado que Juscelia sumiu após sair de casa para participar de uma entrevista de emprego em uma clínica de estética, em Goiânia. Reginaldo Moura, chegou a dizer que falou com a esposa pela última vez no dia do desaparecimento dela. A PC-GO descartou a informação de que ela realizou a viagem com o motorista do aplicativo.

Corpo encontrado

O corpo da esteticista foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após um ciclista que passava pela rodovia sentir um forte cheiro e, ao ver um saco plástico amarrado, suspeitou que se tratava de um corpo. Então, acionou a equipe, que constatou que era um cadáver.