Martim Cererê recebe mais uma edição do Cidade Rock neste sábado

O Centro Cultural Martim Cererê será palco, neste sábado (25), da 2ª edição do Cidade Rock 2024. A programação terá cinco shows ao som de ritmos afro-brasileiros, nordestinos e a MPB, além de intervenção de danças urbanas à noite e palestras para crianças e mulheres durante o dia.

A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Os shows do 2º Cidade Rock terão início às 19 horas, reunindo Mundhumano, Pedro Constantino, Brunê, Rheuter e Corpo Petricor.

Formada em 2012, a Mundhumano se define como uma banda que faz MPB, Música Preta Brasileira, e leva para o palco muito afrobeat, samba-reagge, cúmbia, salsa, ijexá, soul, rock, groove e batuques de terreiro com letras que trazem questões sociais, políticas, raciais, de religiosidade afro, de gênero e afirmação.

Paulista do interior radicado em Goiânia, Pedro Constantino é instrumentista, compositor, arranjador e cantor. Lançou 3 singles com a banda Diadorim (2020) e no mesmo ano compôs, arranjou e pré-produziu seu primeiro álbum solo, Esboço.

Já Brunê é uma cantora e compositora que faz músicas em português e esperanto. Sua musicalidade atravessa o folk, pop e rock, com uma voz marcada pelo yodel, uma técnica vocal de ornamentação que tem como definição a mudança abrupta de um registro vocal para o outro. Em 2021 Brunê lançou o álbum Brunê Ao Vivo No Estúdio com faixas inéditas e participação especial da Duo Manaié e já acumula mais de 50 mil plays nas plataformas de streaming.

O Cidade Rock deste sábado conta ainda com shows do cantor e compositor Rheuter e do Corpo Petricor. O primeiro apresenta um trabalho usando os saraus, becos, bares e festivais como veículos de sua música inspirada na MPB, no samba, na música nordestina e no rock progressivo.

O Corpo Petricor é um grupo de performance de multilinguagens que se manifesta principalmente através da música e das artes cênicas. Formado em 2023, o grupo reúne três artistas trans: Akira AK, Androgy Nix e Aruá, que uniram suas trajetórias e trabalhos para criar uma arte transviada e urbana.

Outras atividades

Além das apresentações musicais, o público poderá conferir no evento intervenções de danças urbanas, com um grupo de dança da escola de artes Basileu França. O DRBF Crew irá apresentar a performance Recortes Coreográficas. O grupo foi criado em 2013, pelo coreógrafo e professor Bem Hur Melo, e tem participado de diversos festivais nacionais e internacionais e conquistou uma vaga para o mundial de Hip Hop que ocorre em Phoenix, nos Estados Unidos.

Durante o dia, o Cidade Rock também apresenta uma série de atividades de formação, reflexão e troca de conhecimentos. O roteiro começa às 9h30, com uma ação para crianças coordenada pela Omelete, Contadora de Histórias. Na dinâmica, ela faz brincadeiras cantadas e envolve a meninada com ritmos, gestos e movimentos, contando a estória do Sapo Julinho e cantando cantigas populares.

À tarde, a partir das 16h30, será proferida a palestra Mulheres na Comunicação: Desafios e Oportunidades, com a radialista e publicitária Alice Antunes. Apresentadora na Rádio 89 FM, Alice é formada em publicidade, com especialização em marketing e vasta experiência em rádio e comunicação digital e irá falar um pouco sobre esse mercado e dar dicas de como atuar e criar conteúdos atrativos e informativos.

Serviço: 2º Cidade Rock 2024

Data: Sábado (25/05)

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor Sul)

Entrada gratuita (mediante doação de 1kg de alimento)

Programação:

9h30 – Contação de histórias infantis com Omelete

16h30 – Palestra: Mulheres na Comunicação, Desafios e Oportunidades, com Alice Antunes

19 horas – Show: Corpo Petricor

20 horas – Show: Rheuter

20h30 – Danças Urbanas: Recortes Coreográficos, com DRBF Crew

21 horas – Show: Brunê

22 horas – Show: Pedro Constantino

23 horas – Show: Mundhumano