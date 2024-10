Martim Cererê sedia 1ª edição da Feira Literária de Goiás

O Centro Cultural Martim Cererê será palco da primeira 1ª edição da Feira Literária de Goiás (Flig), que será realizada entre terça e quinta-feira, dias 1º e 3 de outubro. O evento é gratuito, porém é necessário realizar inscrição pelo site. A feira promete marcar o calendário cultural goiano com diversidade, arte e literatura.

A programação foi pensada para atender a todos os públicos, com uma pluralidade de atrações, como rodas de conversa, teatro interativo, poesia encenada, shows de artistas locais, performances de dança, coral, entre outras. Haverá ainda espaços dedicados às crianças, com contação de histórias e atividades lúdicas que estimulam o gosto pela leitura desde a infância.

As atividades terão início no dia 1º, a partir das 8h e seguem ao longo do dia, porém, a abertura oficial acontece às 19h30, no Teatro Yguá, com apresentação musical de Olliver Mariano e Mulheres Coralinas. Toda a programação pode ser conferida pelo link.

A feira também terá troca de livros, incentivando o intercâmbio literário entre os participantes. Nesta edição, a Flig abre espaço para a apresentação de trabalhos submetidos e aprovados, abordando temáticas relacionadas à literatura. O objetivo é promover o diálogo entre pesquisadores e o público, fomentando o conhecimento e a troca de experiências.

A escritora goiana Cora Coralina é a homenageada deste ano, com palestras dedicadas à sua trajetória. Além disso, haverá mesas-redondas e oficinas, abordando assuntos como: a formação do professor leitor, literatura e relações étnico-raciais, interculturalidade indígena, dimensões pedagógicas e afetivas da literatura, a influência da digitalização na leitura e escrita e outros temas.

O objetivo da Flig é fomentar o contato com a literatura e responder à crescente demanda por um espaço coletivo que favoreça o contato com a escrita literária, valorizando a diversidade cultural do Estado de Goiás.

Realização

A Flig tem proposta anual, sendo que a primeira edição está sendo organizada pelo Instituto Federal Goiano (IFG), visando uma proposta de rodízio entre as demais instituições parceiras para os próximos anos, entre elas: a Universidade Federal de Goiás (UFG), o Instituto Federal de Goiás (IFG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Universidade Federal de Catalão (UFCat), a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e a Universidade de Rio Verde (UniRV). As secretarias de Estado da Cultura (Secult), de Educação de Goiás e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC) também apoiam a iniciativa.

Serviço: 1ª Feira Literária de Goiás – Flig

Data: De terça a quinta-feira (1º a 3/10/2024)

Horário: a partir das 8h

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Entrada gratuita