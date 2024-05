Martim Cererê terá programação gratuita em homenagem às mães

O projeto “Dinamização do Centro Cultural Martim Cererê” realiza neste sábado (04) um dia dedicado às mulheres mães produtoras. A programação, com início às 16h, no Centro Cultural, prevê oficina voltada para artistas e produtoras goianas, além de palestra sobre mulheres nas artes cênicas, e toda a família, e show musical gratuito, com repertório de Maria Bethânia.

A oficina “Execução e acompanhamento de projetos de fomentos culturais em Goiás para mães empreendedoras da Economia Criativa" será ministrada por Gabrielle Carvalho e tem como objetivo transformar mães em líderes culturais. As inscrições para as participantes serão feitas na data do evento, com o limite de 25 alunos, por ordem de chegada.

A aula inaugural da oficina será às dezesseis horas, seguida de palestra ministrada por Mariana Pimentel, às 17h30, com o tema “Mulheres nas artes cênicas: revoluções, subversões e reconstruções”. Por fim, a cantora Helena Caetana realiza um show, a partir das 20h, com repertório especial de músicas de Maria Bethânia.

Todas as atividades integram o projeto, cuja realização é da Produtora Fluir Experiências, com recursos do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Oportunidade

Wellington Dias, produtor responsável pelo evento, afirma que este será um dia marcante e muito importante para a cultura e o empreendedorismo feminino em Goiás. Segundo Wellington, a proposta é justamente reconhecer e criar oportunidades para uma parcela da população que encontra poucas oportunidades e muitas barreiras no mercado de trabalho formal, e que na economia criativa pode encontrar espaço para o empreendedorismo e a geração da própria renda e de sua família.

Palestrante, oficineira e cantora

A oficina com Gabrielle Carvalho será um curso intensivo dedicado a mães empreendedoras com mais de 20 anos. O programa é estruturado em quatro módulos fundamentais que abordam desde a introdução à economia criativa e fomento cultural, identificação de oportunidades, execução de projetos culturais, até o acompanhamento e avaliação de projetos. O objetivo é preparar as participantes para desenvolver, executar e acompanhar projetos culturais de sucesso, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia criativa local.

Já Mariana Pimentel traz como proposta em sua palestra dialogar sobre os lugares que as mulheres têm ocupado nas artes cênicas brasileiras e as questões de gênero que ainda estão latentes neste processo constante de afirmação que envolvem as (re)existências femininas. Por meio do compartilhamento de artistas e projetos que abordam essa temática numa perspectiva interseccional, serão articuladas as percepções das participantes, encaminhando ideias que possam colaborar com soluções diante das problemáticas que ainda permeiam este debate.

Helena Caetana canta Maria Bethânia, além de cantora, é compositora e produtora audiovisual. Estuda no Instituto Federal de Goiás, Campus Goiás, no curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual. É integrante e vocalista do projeto “Onomatorquestra” (2020) e curadora da “Mostra Clandestina” desde 2021.

Serviço: Dia dedicado às mulheres empreendedoras criativas

Data: Sábado (04/05)

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Programação:

16h: Oficina com Gabrielle Carvalho – "Execução e acompanhamento de projetos de fomentos culturais em Goiás para mães empreendedoras da Economia Criativa"

17h30: Palestra com Mariana Pimentel – “Mulheres nas artes cênicas: revoluções, subversões e reconstruções”

20h Show Helena Caetana canta Maria Bethânia