Material radioativo é encontrado em almoxarifado do Instituto de Química da UFG

Durante um trabalho de inspeção para a retirada de materiais mais antigos para uma nova reforma no almoxarifado do Instituto de Química da Universidade Federal (UFG), um elemento considerado radioativo foi encontrado pelos técnicos de laboratório no local. A informação foi confirmada pela equipe da Secretaria de Comunicação da UFG.

O material identificado como níquel-63 foi encontrado na última quarta-feira (26). De acordo com a nota enviada a reportagem, o elemento estava corretamente lacrado em uma placa de chumbo (confira a nota na íntegra).

“O elemento estava corretamente acondicionado, envolto em placa de chumbo, conforme orientação técnica para armazenamento. O material foi manuseado de forma segura pelos técnicos, que estavam corretamente paramentados com os equipamentos de segurança previstos para a realização deste trabalho”, informou a UFG.

Após retirar o material do local, os técnicos de laboratório da instituição entraram em contato com a Comissão Regional de Ciências Nucleares (CNEN-Regional Goiás), que orientou os profissionais e buscou o material no Instituto de Química na manhã desta quinta-feira (27).

O material, por ser possível sua inserção, será descartado conforme as orientações da Comissão. A UFG também informou que não houve qualquer dificuldade para a remoção do material das suas dependências, e que tudo foi feito para manter a integridade dos técnicos e de toda comunidade.

Confira a nota na íntegra

O Instituto de Química da UFG informa que ontem, 26/4, durante um trabalho programado de inspeção para preparação do Almoxarifado do IQ para realização de uma reforma do espaço físico, foi encontrado por técnicos de laboratório um material considerado radioativo. O elemento estava corretamente acondicionado, envolto em placa de chumbo, conforme orientação técnica para armazenamento. O material foi manuseado de forma segura pelos técnicos, que estavam corretamente paramentados com os equipamentos de segurança previstos para a realização deste trabalho.

Diante do fato, a Direção do Instituto de Química entrou em contato com a Comissão Regional de Ciências Nucleares (CNEN - Regional Goiás) que prestou as primeiras orientações e realizou visita ao local hoje pela manhã. Como se trata de um material inservível, ele será descartado corretamente, sob orientação do CNEN.

Vale destacar que todos os procedimentos foram e estão sendo realizados com a máxima segurança e não houve qualquer tipo de intercorrência que cause preocupação. A integridade física dos técnicos que tiveram contato com o local, quanto de toda a comunidade UFG está preservada.