Material suspeito em Anápolis não emite radiação, diz levantamento

O bloco contendo possível cápsula de raio-x de consultório odontológico com substância radioativa não apresenta riscos para a população, segundo constatou um especialista da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e bombeiros que examinaram o local. O objeto estava guardado há dois anos no quintal de uma residência na Vila Santa Isabel, em Anápolis, na tarde desta sexta-feira (19).

Com ajuda de um aparelho que realiza a medição radiométrica, os técnicos constataram que o material não emite raios que produzem risco para as pessoas.

"Ainda não se sabe o que há lá dentro do bloco. Ele foi recolhido e será encaminhado a Goiânia. De lá, segue para Abadia de Goiás, onde será feito um estudo para saber se tem necessidade de quebrar para ver o que há dentro ou se guarda com os demais rejeitos radioativos", afirmou o tenente Alex Glauxo.

"Do meu ponto de vista, não há necessidade de abrir o material", explicou o tenente. Ele havia afirmado mais cedo que o fato de o material estar concretado já ajuda a filtrar a radiação, caso haja de fato algum material de risco no bloco.

O coordenador do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste (CRCN-GO), o físico Walter Mendes Ferreira informou que "o bloco de concreto está sendo recolhido e será levado para o CRCN-CO” com o objetivo de minimizar o impacto psicológico junto à população.