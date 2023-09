Maternidades de Goiânia que suspenderam cirurgias voltam a atender normalmente nesta segunda-feira

As maternidades de Goiânia Dona Iris, Nascer Cidadão e Célia Câmara que suspenderam cirurgias voltaram a atender normalmente nesta segunda-feira (25). Os repasses atrasados foram feitos pela prefeitura para a administradora das unidades na última quinta-feira (21). Em nota, a Fundach informou que todas as atividades foram retomadas. Sobre os procedimentos eletivos suspensos de 18 a 22 de setembro, informa ainda que serão reagendados pelas próprias unidades de saúde o mais breve possível.

A administração municipal informou que fez o repasse de R$ 12 milhões para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), da Universidade Federal de Goiás (UFG), o que possibilitou a retomada dos atendimentos, segundo a Fundach e a prefeitura.

Com o repasse será possível fazer os pagamentos em atraso do vale alimentação de colaboradores celetistas e de algumas notas em aberto de profissionais contratados como pessoa jurídica e de fornecedores. Isso vai permitir a entrega de insumos usados nos atendimentos. Ainda existem valores em atraso que devem ser negociados entre a Fundahc e a prefeitura.

Dívida

O motivo da suspensão de cirurgias eletivas e alguns procedimentos não emergenciais era referente aos atrasos nos repasses financeiros por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, que somavam mais de R$ 43 milhões nos últimos três meses, segundo a Fundahc.

A SMS repassou, de forma emergencial, R$ 5 milhões em 13 de setembro, que serviram para quitar a folha de pagamento, mas não para mudar o posicionamento da fundação de parar as atividades não-emergenciais na última segunda-feira (18).

Número de atendimentos

A prefeitura disse que as três maternidades são mantidas exclusivamente com recursos municipais e atende demandas de Goiânia e da Região Metropolitana. Por mês as três unidades fazem média de mil partos, 17 mil exames laboratoriais e de imagem, incluindo mamografias e ultrassonografias, 5,8 mil atendimentos de urgência e emergência, 3,4 mil consultas médicas e 240 cirurgias eletivas.

Nota na íntegra

Informamos que a Prefeitura de Goiânia se propôs a validar os valores em aberto com a Fundahc. Diante disso, foi realizado pagamento inicial no valor de R$ 12.068.180,90 na última quinta-feira, 21/9, para retomada dos atendimentos eletivos já nesta segunda-feira, 25.



Ainda neste sentido de resolutividade e manutenção dos serviços, foi apresentada pela fundação a necessidade de um cronograma periódico de repasses até que seja concluído o pagamento de todos os valores em aberto, o que será validado pela Prefeitura de Goiânia.



Os procedimentos eletivos suspensos de 18 a 22 de setembro serão reagendados pelas próprias unidades de saúde o mais breve possível.