Maternidades suspendem atendimentos que não são de urgência

MAIARA DAL BOSCO

As maternidades Dona Íris, Nascer Cidadão e Célia Câmara, em Goiânia, suspenderam os atendimentos que não são de urgência, segundo a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc). A suspensão dos atendimentos foi comunicada nesta quinta-feira (29).

Segundo apurado pela TV Anhanguera, a falta de repasses dos pagamentos que a Prefeitura de Goiânia precisa realizar para a Fundahc inviabilizou a continuidade dos atendimentos como novas internações, consultas agendadas, exames de ultrassonografia e de mamografia nas maternidades.

Procurada pelo jornal, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia afirmou que existe a previsão de novos repasses à Fundahc na próxima semana e que os esforços estão concentrados na rápida normalização dos serviços afetados (leia íntegra ao final da reportagem).

Em nota, a Fundahc informou que segue empenhada em ter as devidas soluções financeiras junto à SMS para garantir a regularidade dos serviços à população. Ao O POPULAR, a Fundahc informou ainda que os atendimentos eletivos somente serão retomados após a regularização dos repasses em aberto por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que existe a previsão de novos repasses à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) na próxima semana.

Ressaltamos que a assistência de urgência e emergência continua sendo prestada normalmente e que os esforços estão concentrados na rápida normalização dos serviços afetados.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)"

Nota da Fundahc

"A Fundahc/UFG informa que os serviços ambulatoriais e eletivos das Maternidades Municipais de Goiânia estão suspensos até que seja alcançada a regularidade financeira dos convênios com a Prefeitura de Goiânia.

Atendimentos de emergência estão sendo realizados, mas há limitação de internações, com possibilidade de transferência de pacientes para outras unidades por meio da Central de Regulação do município.

A Fundahc/UFG reforça que, mesmo com o impacto negativo para a população assistida, as medidas foram adotadas para garantir a segurança de pacientes e profissionais. Reitera, ainda, manter o diálogo contínuo com as autoridades competentes em busca de solução definitiva.

Assessoria de Imprensa da Fundahc"