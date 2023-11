Mega-Sena: Cada apostador do bolão de Goiânia irá receber mais de R$ 20 milhões

Os cinco apostadores que levaram o bolão do concurso 2651 da Mega-Sena, em Goiânia, vão dividir R$ 104 milhões. Com isso, cada um dos apostadores irá levar para casa R$ 20,8 milhões.

Para se ter uma ideia, com o prêmio que cada apostador vai levar, é possível comprar 208 carros no valor de R$ 100 mil cada, e até mesmo 41 apartamentos, se cada um custar R$ 500 mil. Caso seja aplicado na poupança, com rendimento estimado em 0,5% ao mês, o valor do prêmio pode render cerca de R$ 104 mil mensais.

A aposta, da modalidade bolão, foi feita na Loterias Trevo, no setor Campinas. Os números sorteados foram 06-23-35-36-37-59.

Quina

A mesma loteria que registrou a aposta sortuda da Mega-Sena, em Goiânia, também foi o local em que 5 ganhadores faturaram um bolão de R$ 529.311,10, ao acertar 5 números. Ao todo, foram apostados neste caso, 8 números.

Além desta aposta, em Goiás, fizeram a quina da Mega-Sena, outras 8 apostas. Cada uma vai levar para casa o prêmio de R$44.109,26.

Como resgatar o prêmio

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios podem ser recebidos em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da respectiva apresentação em Agência da Caixa. Atualmente, o prazo para que o ganhador entregue o bilhete e receba o valor do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio.