Mega-Sena sorteia R$ 8,5 milhões; veja os resultados desta quinta-feira (23)

A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta quinta-feira (23), seis loterias: 6083 da Quina; 2746 da Lotofácil; 2567 da Mega-Sena; 2485 da Dupla Sena; 1902 da Timemania e 723 do Dia de Sorte.

Mega-Sena

Com prêmio previsto de R$ 8,5 milhões, a Mega-Sena, sorteou as seguintes dezenas: 10-11-19-33-58-60.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 2,2 milhões, a Quina sorteou os seguintes números: 28-32-55-60-63.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 2,6 milhões, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 06-09-11-33-36-41 no primeiro sorteio; 01-10-12-16-35-50 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte sorteou o seguinte resultado: 02-16-20-22-27-28-31. O mês da sorte é Janeiro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Timemania sorteou o seguinte resultado: 07-09-19-30-50-56--71. O time do coração é o Altos, do Piauí.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 1,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil sorteou o seguinte resultado: 01-03-04-07-06-10-11-12-13-17-18-19-23-24-25.