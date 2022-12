Meia Tarifa do transporte coletivo chega em Trindade

O morador do Setor Mariápolis, na região nordeste de Trindade, poderá pegar um ônibus do transporte coletivo metropolitano na Rua do Contorno e ir até a prefeitura da cidade ou ao Cineteatro Pai Eterno, na região central do município, pagando uma tarifa de R$ 2,15 a partir deste sábado (17). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) vai implantar o serviço de Meia Tarifa na cidade, o que vai abranger seis linhas com itinerários internos, ou seja, com a viagem do Terminal Trindade até aos bairros ao custo de metade do que é cobrado atualmente.

Trindade é o quarto município da região metropolitana de Goiânia a receber o serviço que foi iniciado em meados de setembro, em Senador Canedo, e já está em funcionamento em Nerópolis e Goianira. A intenção é fomentar o uso do transporte coletivo local e aumentar a demanda pelas linhas que circulam internamente. Até então, havia alto fluxo de passageiros no começo da manhã, com o destino ao terminal, e no final do dia, com a volta para os bairros, em que os passageiros viajavam para as demais cidades, especialmente à capital.

“A expectativa é que, com a nova modalidade, a população de Trindade possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, fazendo uso do ônibus e do benefício da Meia Tarifa para resolver suas atividades sociais cotidianamente dentro da própria cidade”, informa a CMTC. Com a implantação do serviço de Meia Tarifa, a CMTC vai realizar o incremento de 44% de viagens nas linhas municipais, o que redundará na inserção de mais 34 viagens com relação à programação atual. Isso também terá como resultado uma melhora na frequência horária das linhas.

Para o uso do benefício é necessário que a validação das passagens seja realizada pelo Bilhete Único. Além disso, é mantido o outro benefício dado pelo cartão, que é a possibilidade de mais quatro validações por um período de até 2h30, contando a partir da sua primeira utilização na viagem. Assim, o uso nas linhas internas vai proporcionar o desconto de R$ 2,15 no cartão. Um novo desconto do mesmo valor será realizado quando o usuário passar para uma linha que não está contemplada.

Essa situação fará com que seja alterado o modelo de embarque no Terminal Trindade, que é o ponto inicial e final de todas as viagens da cidade. Neste caso, foram retiradas as catracas de acesso ao terminal, fazendo com que o embarque nas linhas no local seja realizado, a partir de sábado (17), pela porta dianteira dos veículos e com o uso dos validadores dentro dos ônibus. Para isso, a CMTC pede que os usuários respeitem a fila com a ordem de chegada dos passageiros no terminal.

Eixão

Por outro lado, para acessar a plataforma de embarque da linha do Eixo Anhanguera, o passageiro deverá fazer a validação do lado de fora, conforme é atualmente, mas em uma catraca que foi instalada na entrada da rampa que leva ao local de entrada nos veículos. Desta forma o embarque continuará sendo pelas portas traseiras dos ônibus articulados utilizados pela Metrobus no Eixo. Essa nova validação na catraca colocada antes da plataforma resultará em um novo desconto no Bilhete Único de R$ 2,15, somando o pagamento de R$ 4,30 para a viagem. Isso ocorre porque as linhas do Eixo não entram no serviço de Meia Tarifa, porque levam a uma viagem para fora de Trindade, já que o destino é Goiânia.

Trindade vai ser a última cidade a receber o benefício neste ano. Mas ainda estão previstas as implantações do serviço nos municípios de Aparecida de Goiânia e na capital, o que deve ocorrer até junho de 2023. A opção da CMTC foi implantar o sistema, primeiramente, em cidades menores, cujas linhas internas são bem definidas quanto ao destino dentro do município e com distâncias percorridas consideradas menores. A situação é diferente com relação às cidades maiores. Ainda não está definido como será o sistema da Meia Tarifa nos municípios que restam, já que eles possuem mais terminais e linhas.

Para o próximo ano, o sistema de transporte coletivo metropolitano prevê ainda a implantação de outros serviços para os usuários, como o Bilhete Diário, Bilhete Semanal e Cartão Família. Todos foram serviços divulgados em fevereiro deste ano com a promessa de serem efetivados ao longo de 2022, o que não ocorreu. A perspectiva é que todos estejam aptos aos usuários no próximo semestre.