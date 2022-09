Meia-tarifa do transporte coletivo começa a valer no sábado em Senador Canedo

Os usuários do sistema de transporte coletivo metropolitano do município de Senador Canedo serão os primeiros a pagarem meia-tarifa para transitarem nas sete linhas internas da cidade.

A partir deste sábado (17/9), será debitado do Bilhete Único (antigo Cartão Fácil) apenas R$ 2,15 de todos que entrarem nos veículos das linhas contempladas ou mesmo fazerem integração entre elas. O anúncio oficial do serviço será na manhã desta sexta-feira (16). A meia-tarifa vai ser iniciada como um projeto-piloto no sistema e ainda não há oficialmente uma data para a expansão às outras cidades metropolitanas, mas estima-se que isso ocorra ainda neste ano.

Um dos problemas para expandir o serviço para todas as cidades metropolitanas neste momento é justamente a reprogramação dos validadores e como seria possível medir a distância percorrida pelo usuário.

A previsão é que as outras cidades sejam contempladas apenas com a digitalização do serviço e atualização do software, com tecnologia mais avançada, utilizado no sistema. O serviço de meia-tarifa é prometido para quem se locomover por até 5 quilômetros (km).

Por isso, foi necessário também uma modificação no Terminal Senador Canedo, local que passa por reformas para adequações de acessibilidade, após recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A obra deve ser finalizada em até 60 dias.

Assim, a partir de sábado (17), a entrada no terminal será livre. Todas as catracas foram retiradas, assim como as linhas de bloqueio (aquelas que param antes da parte interna para uma nova validação dos passageiros).

A validação de entrada nos veículos para o pagamento será feita dentro dos ônibus, e isso vai ocorrer com a modificação do embarque, que agora será feita pela porta da frente, assim como ocorre nos pontos de ônibus. Essa será a maneira de garantir que os usuários paguem a meia-tarifa no caso de se locomoverem nas linhas contempladas e a tarifa cheia no caso de viagens acima de 5 km.

Os locais de embarque e desembarque dentro dos terminais, para cada uma das linhas, não será modificado. No entanto, será necessário que os passageiros respeitem a fila de ordem de chegada para o acesso aos ônibus, visto que haverá apenas uma porta para a entrada dos passageiros e ainda a validação dos cartões, o que deve causar um maior tempo para a saída dos veículos do terminal.

Desta forma, quando o usuário embarcar no veículo em seu bairro, será descontada a meia-tarifa de seu cartão. Como as linhas têm como destino o Terminal de Senador Canedo, será possível fazer uma integração no local. Caso o destino do passageiro seja do trajeto de uma das linhas contempladas (veja quadro) com o benefício, não haverá novo desconto, podendo fazer com que a viagem entre os bairros do município seja feita com o pagamento de R$ 2,15.

No entanto, se o usuário for utilizar outra linha, com destino em Goiânia, por exemplo, haverá um novo desconto de R$ 2,15, completando a tarifa cheia ao somar com o valor já descontado no primeiro embarque.

Benefício

O serviço de meia-tarifa é um dos sete que foram anunciados em fevereiro deste ano como novidade para a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) a partir do custeio de parte da tarifa técnica por subsídio do poder público. Na semana passada, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), em reportagem no DAQUI, confirmou a necessidade da meia-tarifa começar em uma cidade menor do sistema para que seja um projeto-piloto, como um teste para depois ser replicado nos outros locais, como Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Desde junho os usuários aguardavam a implantação, visto que a promessa era um novo serviço a cada mês desde abril e só foram iniciados o Bilhete Único e o Passe Livre do Trabalhador (PLT) até então.

O subsistema escolhido foi o de Senador Canedo, cidade que contribui com 8,2% do subsídio que está sendo pago pelo poder público desde maio passado. No entanto, até a última semana, o município havia pago apenas parte do que deveria do primeiro mês. A decisão de começar a meia-tarifa pela cidade teria ocorrido por questões técnicas, visto que as linhas locais tem como origem ou destino o terminal da cidade, o que possibilita uma reprogramação dos validadores instalados nos ônibus que, a partir de agora vão descontar os R$ 2,15 dos usuários ao invés de R$ 4,30.