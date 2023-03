Meia tarifa no Terminal Araguaia ainda não tem data definida para começar

A implantação da Meia Tarifa no Terminal Araguaia, em Aparecida de Goiânia, e que estava prevista para o último sábado (25), ainda não tem data definida para entrar em vigência. Conforme apurado pela reportagem, a medida foi adiada por alguns dias e, desde maio, a gestão de Vilmar Mariano (Patriota) não pagou nenhuma parcela. O saldo a receber é de R$ 21,6 milhões, e o governo estadual e Goiânia pagaram R$ 94,7 milhões cada.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a implantação da meia tarifa na região do Terminal Araguaia e demais terminais em Aparecida de Goiânia não aconteceu por falta de pagamento do subsídio da respectiva Prefeitura.

“A implantação depende do andamento do trâmite de processo interno relacionado ao pagamento do complemento público tarifário, o qual se encontra estabelecido nas Leis Complementares 169/2021 e 171/2022”, afirmou a CMTC, em nota.

A CMTC ressaltou que em Aparecida de Goiânia, a Meia Tarifa já está funcionando em linhas alimentadoras, nos Terminais Vila Brasília e Maranata, desde janeiro de 2023 e que, ao todo, o projeto vai contemplar dezenas de linhas alimentadoras.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Aparecida informou, em nota, que, quanto à realização do repasse do Município, após aprovação da lei no final do ano passado e a recente aprovação do orçamento anual, os repasses serão iniciados em breve.

“A Prefeitura de Aparecida informa que o subsídio é para o financiamento do transporte coletivo público como um todo: congelamento da tarifa em R$ 4,30 e implantação de diversos benefícios, tais como Meia-Tarifa, Cartão Família, Passe Livre do Trabalhador.”, diz um trecho do comunicado.

