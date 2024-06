Membros de torcida organizada são condenados por atropelar e tentar matar adolescentes de time rival

A Justiça de Goiás condenou três membros de uma torcida organizada do Vila Nova pelo crime de tentativa de homicídio por atropelamento contra dois adolescentes. O caso aconteceu em de abril de 2021, no setor Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia.

O juiz Jesseir Coelho de Alcantara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida, determinou a condenação dos réus Vanderlei Alves dos Santos Júnior, Cleuto dos Anjos Araújo e Tahyná Alves Porto de Oliveira. O Daqui não conseguiu contato com a defesa dos condenados até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a decisão judicial, Vanderlei Alves dos Santos Júnior deverá cumprir pena de 16 anos de prisão. Enquanto, Cleuto dos Anjos Araújo e Tahyná Alves Porto de Oliveira foram condenados a quatro anos de reclusão.

Entenda o caso

Conforme consta nos autos, os crimes ocorreram no dia 11 de abril de 2021, após uma partida entre Vila Nova e Goiás, válida pelo Campeonato Goiano e que terminou com vitória colorada, realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Depois do jogo, os condenados saíram em três carros com objetivo de agredir e tomar camisetas dos torcedores do Goiás, como um troféu, de forma a demonstrar a supremacia em termos de violência da torcida organizada.

Segundo o relatado, o motorista de um desses carros era Vanderlei, tendo como ocupantes Cleuton dos Santos Araújo e outras duas pessoas.

Em outro carro, seguia Tahyná Alves Porte de Oliveira, como passageira, juntamente com outras quatro pessoas, sendo um deles menor de idade. O terceiro veículo continha três passageiros.

Os veículos trafegavam pelo Jardim Novo Mundo, momento em que teriam avistado dois adolescentes com camisas da torcida Força Jovem, do Goiás Esporte Clube.

Um dos carros parou próximo aos jovens, quando Vanderlei avançou na calçada e, então, atropelou as vítimas. Conforme os autos, ele assumiu o risco de matá-los de forma consciente. Uma das vítimas foi arremessada à frente do veículo, enquanto a outra caiu na calçada atrás de uma árvore.

Enquanto Vanderlei manejava veículo de ré para sair da calçada, Cleuto desceu, e, juntamente com outras pessoas, cercou o jovem, levando dele a camiseta. Minutos antes, no mesmo bairro, os ocupantes do carro em que estava Tahyná também avistaram uma outra vítima, usando uma camiseta da torcida organizada do Goiás.

O grupo, então, parou o carro, ocasião em que Tahyná desceu, sacou uma arma de fogo da cintura e, mediante ameaças, ordenou que a vítima entregasse a camiseta, a deixando apenas de sutiã na rua.