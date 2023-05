Menina de 8 anos escreve livro para inspirar outras crianças

Jordana Rafaela



Quando sorri, a pequena Julie Romero Jorge, de apenas 8 anos, não consegue esconder as “janelinhas”. As bonecas e demais brincadeiras comuns da idade ainda fazem parte do dia a dia. Mas a menina dá um exemplo de maturidade. “A gente não nasce sabendo, a gente cresce aprendendo” é uma lição que hoje ela faz questão de repetir. E foi com isso em mente que a criança, moradora de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, superou um dos primeiros desafios que teve de enfrentar em sua tenra idade.



Mãe de Julie, a jornalista Rebeca Romero conta que a filha tinha muita dificuldade para desenhar. “Nem casinha, nem boneco, nada. Ela tinha medo, porque, para ela, poderia ‘sair ruim’”, lembra. Mas graças ao apoio da professora na escola e da família, ela conseguiu superar o medo. “Ela ganhou da tia moldes de estilista, o que ajudou bastante”, lembra Rebeca.



Julie decidiu transformar a experiência em livro ilustrativo, cuja história já está pronta. A menina conta que seu objetivo é que outras crianças se inspirem e se sintam encorajadas a vencer suas limitações, sejam elas quais forem. “Independentemente das dificuldades que elas têm, é preciso colocar uma ideia em prática para então aprender. Às vezes não vai sair perfeito de primeira, mas depois com o tempo e a prática todos aprendem a melhorar”, diz.



A menina agora enfrenta mais um desafio: o de conseguir arrecadar dinheiro para a sonhada publicação do livro. “Ainda falta diagramar, ilustrar e preparar para publicar”, afirma. Rebeca conta que o próprio pai de Julie, que é escritor, está fazendo a revisão. Porém, para todo o livro ficar pronto, ainda há as outras etapas, que têm custos. E não são baixos. “Somente a ilustração hoje é por volta de R$ 4 mil”, afirma.

Julie já conseguiu apoiadiores

Para encontrar apoiadores, a mãe ajudou a filha a publicar um vídeo nas redes sociais. Rebeca lembra que, após a postagem, algumas pessoas se disponibilizaram a ajudar. “Um amigo baixou o preço para fazer a ilustração, já que é uma história infantil”, afirma. Contribuições financeiras também já foram feitas, mas, o mais importante, segundo a mãe, é o encorajamento que essas pessoas dão à filha. “Chegaram mensagens de incentivo, de admiração, por ela ser tão menina e ter esse sonho tão bonito.”



Quem também quiser ajudar, pode enviar qualquer valor por meio do PIX, que tem a chave o celular 62993246631, banco C6. “Não coloque limites nos seus sonhos, coloque fé”, diz a criança, que pretende realizar o sonho de ver o livro publicado ainda neste ano.