Menina denuncia padrasto por estupro após assistir palestra sobre abuso infantil, em Trindade

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (27), em Trindade, pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, depois que uma denúncia anônima revelou que ele violentava sua enteada, uma criança de 7 anos. A menina teria reconhecido a violência sexual praticada pelo padrasto, a quem chamava de pai, durante uma palestra de Maio Laranja, que propõe o combate ao abuso e exploração sexual infantil.

O Conselho Tutelar teria entrado em contato com a escola e o caso chegou até a Polícia Civil. A investigação ouviu o depoimento de várias pessoas ligadas à criança.

De acordo com a delegada à frente do caso, Cássia Borges, a representação da prisão preventiva se deu pelo fato de a criança ainda residir com o suspeito.

A menina teria relatado à psicóloga que a violência sexual ocorria à noite, enquanto sua mãe dormia. A vítima contou que os abusos ocorreram por diversas vezes. No entanto, a polícia não conseguiu precisar há quanto tempo a criança era violentada.

Como a prisão do suspeito é preventiva, ele ainda pode responder em liberdade. "Eu tenho dez dias pra terminar o inquérito. Ele será finalizado ainda essa semana e enviado ao poder judiciário", afirmou a delegada. Segundo Borges, a mãe não quis pedir por medidas protetivas contra o investigado.

O Conselho Tutelar vai acompanhar o caso.