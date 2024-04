Menina pisou na calçada de casa quando foi levada por enxurrada em temporal, conta mãe

A mãe de Samylla Vitória, que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, contou que a menina, de seis anos, já estava pisando na calçada de casa quando foi arrastada pela força da água.

"Eu vinha voltando da escola, nós já tinha (sic) chegado na frente de casa. Quando ela foi passar o pezinho dela pra calçada de casa, a enxurrada levou ela. Tava (sic) chovendo bastante, bastante mesmo. A última vez que eu vi ela foi ali no pé do barranco e ela sumiu”, disse Thais Lira, em entrevista à TV Anhanguera.

Samylla Vitória desapareceu na tarde da última quinta-feira (4). O Corpo de Bombeiros está no local realizando buscas, com a ajuda de 24 militares na equipe. Voluntários também seguem tentando encontrar a menina.

Na manhã desta sexta-feira (5), os bombeiros localizaram a mochila de Samylla Vitória. De acordo com a corporação, o objeto foi encontrado a cerca de 5 quilômetros de distância do local onde a menina foi levada, na divisa com o município de Hidrolândia, próximo à BR-153. Mais cedo, o chinelo usado pela menina também foi encontrado pelos militares.

Buscas

Segundo o tenente coronel Ciro Martins da Silva, as buscas foram iniciadas ainda na tarde de quinta-feira, às 17h50, e, desde então, o efetivo de militares foi reforçado. Ao todo, 26 bombeiros estão empenhados nas buscas.

"Em um primeiro momento tentamos fazer buscas vasculhando os arredores, na hipótese de que, como o córrego subiu o volume de uma forma muito rápida e também desceu de forma muito rápida, a gente considerou a hipótese de poder encontrar a vítima às margens, presa na vegetação ou até se protegendo dessa situação”.

De acordo com o coronel, há uma equipe de militares que está no córrego, fazendo as buscas, tanto em ambientes que possam ser de mergulho, quanto vasculhando acessos que a corporação não consegue por terra. Segundo a corporação, as buscas estão concentradas no Córrego Lages, mas também há possibilidade de que ela esteja na mata próxima à água.