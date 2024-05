Menina que nasceu com o intestino para fora vai para casa após quase três anos em hospital

Alice Cláudia Medeiros Freitas, que nasceu com o intestino para fora da barriga, recebeu alta nesta quinta-feira (2) e vai para casa após viver por quase três anos em um hospital, em Goiânia. Ao POPULAR, Amanda Cláudia Medeiros, mãe da menina, disse que está muito feliz com a recuperação da filha e agora o novo desafio será adquirir os insumos que ela precisa.

"Estou muito feliz por essa vitória. Nossa, é outra vida, porque viver dentro de um hospital é complicado”, disse Amanda.

Equipe médica do Hospital das Clínicas da UFG, em Goiânia, fizeram um corredor para parabenizar a alta de Alice. (Arquivo pessoal / Reprodução)

Alice agora vai morar com a mãe, o pai e o irmão, de 8 anos, em Caturai, no centro goiano.

Segundo a mãe, desde o 6º mês de gestação a filha havia sido diagnosticada com gastrosquise. A menina esteve internada desde que nasceu com o intestino para fora da barriga, em agosto de 2021.

Ela contou que Alice deveria ter passado por cirurgia assim que nascesse, mas o procedimento não foi possível por conta da gravidade da malformação da parede abdominal.

Dessa forma, desde agosto de 2021, a criança viveu no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), e passou por nove cirurgias.

Quando nasceu, Alice se alimentava por um cateter no pescoço e mesmo assim não conseguia ganhar peso. Ela precisou passar por nove cirurgias.

Em março de 2022, a criança foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas da UFG, em Goiânia.

Necessidade de insumos

Apesar da alta, Alice precisará passar por avaliações semanais no hospital. Além disso, todos os insumos como curativos, remédios, vitaminas e suplementos agora passam a ser custeados pela família. Contudo, a mãe alega que não tem condições.

Não sei por quanto tempo vou conseguir fornecer os insumos para ela. Consegui um leite e alguns medicamentos no CEMAC JB (Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa), mas os insumos que mais ela faz uso, eles não forneceram”, declarou a mãe.

Ela conseguiu na Justiça, em outubro do ano passado, uma decisão que determina que o Estado e o município de Caturaí liberem verbas e forneçam os insumos que a menina precisa. No entanto, a mãe alega que a decisão não foi cumprida, o que acarretou no bloqueio de parte das contas públicas das gestões.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) explicou que, após a decisão liminar, foi orientado o cumprimento da ordem. Contudo, município de Caturaí não está habilitado ao programa federal que dá atenção de saúde a pacientes que estão sendo tratados em casa (Veja a nota completa no fim da matéria).

Diante da incapacidade de resolução imediata pelo município, o Estado solicitou que a ordem fosse cumprida por meio de recursos do tesouro estadual, buscando evitar atrasos na prestação dos serviços", acrescentou a PGE-GO.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o Estado solicitou no processo para que o cumprimento da ordem fosse realizado por meio da apreensão de recursos do tesouro estadual, “haja vista que o Estado não tem como fornecer os insumos diretamente”.

Contudo, acrescentou que o bloqueio depende de providências da família da criança e do Poder Judiciário (Veja a nota completa no final da matéria).

O POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Caturaí, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Veja a nota completa da PGE-GO

Em resposta à demanda, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) esclarece que, após a emissão da decisão liminar, em 30 de maio de 2023, foi orientado prontamente o cumprimento da ordem. No entanto, foram identificados desafios significativos para tal, incluindo a falta de habilitação do município de Caturaí (GO), onde reside a paciente, no programa federal "Melhor em Casa" e a competência municipal sobre o serviço de atenção domiciliar.

Assim, diante da incapacidade de resolução imediata pelo município, o Estado solicitou que a ordem fosse cumprida por meio de recursos do tesouro estadual, buscando evitar atrasos na prestação dos serviços.

A PGE reitera que está comprometida em resolver a situação com a maior brevidade possível e continua trabalhando para garantir que os direitos de Alice sejam plenamente respeitados e cumpridos.

Veja a nota completa da SES-GO

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás acompanha atentamente o caso, e lembra que, após a emissão da decisão liminar, em maio de 2023, orientou pelo pronto cumprimento da ordem.



Mas entraves como a falta de habilitação do município de Caturaí no Programa Federal "Melhor em Casa" e sua competência sobre o serviço de atenção domiciliar o tornou incapaz de resolver a situação -- embora disponha de gestão plena dos recursos da saúde.



Diante desse quadro, o Estado peticionou no processo, em agosto de 2023, para que o cumprimento da ordem se desse por sequestro de recursos do tesouro estadual, haja vista que o Estado não tem como fornecer os insumos diretamente. Tal bloqueio não foi realizado por questões alheias à vontade do Estado, pois depende de providências da família da menor e do Poder Judiciário