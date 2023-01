Menina que teria sido abusada pelo padrasto na UTI está internada por problema cardíaco, diz Hugol

A menina de 5 anos que teria sido abusada sexualmente pelo próprio padrasto, de 40, dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no último sábado (28), em Goiânia, havia sido internada para tratar um problema no coração e foi submetida, inclusive, a um cateterismo.

A informação é do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que confirmou que uma enfermeira presenciou o abuso e acionou a polícia imediatamente. A Justiça determinou a soltura do suspeito após audiência de custódia.

A menina está internada desde o dia 15 de dezembro. Segundo o hospital, a entrada do homem estava autorizada pela mãe da criança, que afirmou que ele era o pai. A assessoria do Hugol relatou ainda que, como há equipes 24 horas na UTI, foi possível flagrar o momento em que ele tocou a menina.

O padrasto, que não possuía antecedentes criminais, foi preso e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, no momento da prisão o homem negou o abuso e disse que estava “brincando” com a enteada.

Soltura

Ainda segundo a Polícia Civil, no interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio. O inquérito foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Conforme apurado pela reportagem, a Justiça expediu um alvará de soltura para o homem no último domingo (29), após ele passar por audiência de custódia. A reportagem tenta confirmar se o alvará já foi cumprido. A reportagem também tenta localizar a defesa dele. O espaço permanece aberto.

Já a menina, conforme o Hugol, “está bem”, mas segue internada na UTI.