'Meninas de Luz' abre inscrições para ajudar jovens grávidas em Goiás

O Programa Meninas de Luz abriu as inscrições para atendimento gratuito de grávidas e puérperas em situação de vulnerabilidade social. As vagas são para os períodos matutino e vespertino com atividades voltadas para adolescentes e jovens de até 21 anos de idade, inclusive vítimas de violência sexual.

Para se inscrever, basta ir ao Centro da Juventude Tecendo o Futuro, no Setor Novo Mundo, e apresentar carteira de identidade, CPF, cartão da gestante ou exame de ultrassonografia, comprovante de endereço e uma foto 3x4. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Menores de idade precisam estar acompanhadas do respectivo responsável no ato da matrícula.

O programa oferece cursos de qualificação profissional e oficinas de artesanato, higiene e beleza, além de passeios, ensaios fotográficos e atividades que contribuem para elevar a autoestima. As gestantes recebem enxovais completos, fraldas infantis descartáveis, kit farmácia e desfrutam de atividades como aulas de música, informática básica, oficinas de culinária, corte e costura e curso de robótica.

De acordo com a direção do programa, no ano passado, o Meninas de Luz atendeu, na capital, uma média de 142 gestantes e puérperas por mês. O Programa doou 250 kits de enxovais para bebê, inclusive com banheira, em Goiânia e Região Metropolitana.

Apoio psicológico e entrega de cestas

Segundo a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável pelo Programa Meninas de Luz, uma equipe multidisciplinar trabalha temas relacionados a educação sexual, saúde, cuidados com o bebê, vacinação, planejamento familiar e direitos do cidadão, além de ofertar, gratuitamente, atendimento psicológico, odontológico e de enfermagem.

Desde junho do ano passado, o Meninas de Luz funciona em um novo espaço: Centro da Juventude Tecendo o Futuro. A cada 15 dias, o programa faz a entrega de cestas com hortifruti (verduras, legumes, folhagens e frutas) e pacotes do Mix do Bem, do Banco de Alimentos da OVG, às famílias das gestantes e puérperas atendidas. O apoio começa na gestação e continua até a criança completar um ano de vida.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, reforça que dependendo da situação, a gestante pode ter o direito de receber o sitpass para não abandonar o projeto. A única exigência para a permanência no Meninas de Luz é a assiduidade. “O público é eminentemente carente. São meninas que não teriam condições de ter acesso a esse serviço, informações e cuidados se não de forma gratuita”, destaca.