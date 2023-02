Menino é resgatado de quarto após trancar a porta e jogar a chave em cima de guarda-roupas

Um menino de três anos de idade ficou preso no quarto após trancar a porta e jogar a chave em cima do guarda-roupas, no início da tarde desta terça-feira (14). O caso aconteceu no setor Parque Real, em Caldas Novas e o Corpo de Bombeiros Militar precisou ser acionado para resgatar a criança.

De acordo com Fábio Mesquita, subtenente do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, os militares verificaram que a janela do quarto em que a criança estava tinha grade e que seria mais fácil entrar pela porta do quarto.

“Usamos uma ferramenta chamada micha e conseguimos abrir a porta, cerca de dez minutos após iniciarmos o procedimento. Enquanto isso, ficamos conversando com o menino, que estava um pouco sem graça com a situação”, afirmou o subtenente.

Ana Carolina Ferreira, mãe do menino, contou como o incidente aconteceu. “Eu estava na sala, e quando chamei meu filho, escutei uma voz meio baixa. Então fui ver e ele estava trancado no quarto do meu irmão”, relatou.

Na sequência, a mãe detalhou que foi até a janela do quarto, pelo lado de fora da casa e pediu para que o menino entregasse a chave para ela, momento em que ele contou que havia jogado a chave em cima do guarda-roupas.

“Meu esposo tentou serrar a grade da janela, mas não conseguiu. Então a solução foi chamar os Bombeiros e, quando decidimos isso, meu filho deu pulos de alegria”, disse.

Final feliz

Com o final feliz, Ana Carolina contou que agora, o filho já pediu para ver os registros da situação várias vezes. “Depois que os Bombeiros saíram, fui mostrar o vídeo para ele e agora toda hora ele quer ficar assistindo”, finalizou.