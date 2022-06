Menino com paralisia cerebral apaixonado por aviação viaja de avião pela 1ª vez

Apaixonado por aviação, o Hygor Luciano, de 8 anos, que nasceu com paralisia cerebral, realizou o sonho de voar de avião pela primeira vez. O voo partiu de Goiânia com destino a Campinas, em São Paulo, na última quarta-feira (22), e tirou vários sorrisos do menino, que observou atentamente pela janela o céu, e as cidades bem pequenas abaixo dele.

Em maio deste ano, o garoto entrou no aeroporto de Goiânia e conheceu uma aeronave por dentro. Desta vez, Hygor teve uma viagem preparada especialmente para ele.

No microfone do avião, a comissária anunciou: “Temos a bordo um cliente encantador. O Hygor, que com certeza vai se lembrar do voo de hoje com muito carinho, hoje está realizando o seu sonho de voar pela primeira vez". Em seguida, vieram os aplausos dos demais passageiros que estavam fazendo parte da realização do garoto.

Em entrevista à TV Anhaguera, a mãe de Hygor, Sônia Brito, comemorou: “Nunca nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso aqui. Isso ficará na cabecinha dele por muitos anos, porque foi inesquecível não só pra ele, para gente também que acompanhou.”