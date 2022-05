Menino com paralisia cerebral realiza sonho e entra pela primeira vez em avião, em Goiânia

Hygor ganhou até um crachá personalizado com a foto dele

Se a expressão popular diz que “o céu é o limite”, o pequeno Hygor Luciano, de 8 anos, que nasceu com paralisia cerebral, sonha em um dia poder alcançá-lo. Os primeiros passos para realizar esse sonho foram dados nesta quarta-feira (25), quando ele entrou pela primeira vez em um avião, no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

A mãe dele, Sônia Brito, conta que o filho é apaixonado pelas aeronaves e que eles ficavam na porta de casa vendo os aviões pousando e decolando. “O Hygor é uma criança muito determinada e quando ele coloca uma coisa na na cabecinha dele é impossível tirar. Ele se apaixonou pelos aviões e sempre pedia para ir vê-los”, diz.

Ela conta que certo dia ela e a irmã foram à administração do aeroporto pedir para Hygor conhecer um avião de perto. “Foi uma luta, mas não existe vitória sem batalha. A gente foi até o aeroporto e conversamos com as pessoas e eles toparam fazer um dia especial para ele”, relata.

De tanta emoção, o menino chegou a sofrer uma queda de pressão. “No dia que nós fomos lá, o Hygor ficou muito feliz e até teve uma queda de pressão por estar muito emocionado, mas logo ficou bem. Nós ficamos muito felizes pelo que fizeram. O Hygor, então, pede para mostrar para todo mundo os vídeos dele no avião”, comenta Sônia. Durante o passeio, Hygor conheceu a cabine do comandante e até ganhou um crachá personalizado com a foto dele.

A visita foi intermediada pelo gerente executivo da CRR Aeroportos que administra o aeroporto, Rodrigo Côrtes, que afirma que o próximo passo é fazê-lo voar de avião. “Quando você olha uma criança que nunca viajou de avião e tem isso, a gente vê que é uma coisa realmente que mexe com as nossas emoções, com o nosso imaginário e, agora, o nosso desafio é fazê-lo voar de avião de verdade” , disse em entrevista à TV Anhanguera.