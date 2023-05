Menino comemora aniversário vestido de gari e ganha visita de coletores

O jovem Gabriel de Araújo Machado, de apenas cinco anos, chamou a atenção ao escolher o tema da sua festa de aniversário deste ano. Vestido de gari e com decoração da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o menino recebeu na celebração com sua família uma equipe de trabalhadores da limpeza urbana. Gabriel realizou, neste sábado (13), um de seus sonhos e conheceu de perto um pouco da rotina dos trabalhadores que tanto admira.

A mãe do menino, Suzi Kelly, de 37 anos, conta que a paixão vem desde cedo. Sempre que pode, Gabriel espera a equipe de coleta passar na rua. Pedia com frequência à família para ver vídeos do trabalho junto do caminhão de lixo, além de brinquedos ligados ao cotidiano dos coletores. “Já temos seis caminhões de lixo [de brinquedo] lá em casa”, revela parte da paixão do filho.

A família de Gabriel conta que ele já aprende sobre reciclagem e se preocupa com a coleta seletiva dos resíduos de sua casa. Weder, um dos coletores que visitou o menino Gabriel em sua festa, elogia a postura da criança. “Satisfação imensa, muito bonito”, concluiu. Suzi diz que o filho ficou satisfeito com a surpresa. “Saiu abraçando todos os garis de tanto que ele ficou feliz”, concluiu.

Nas imagens feitas no aniversário de Gabriel, é possível ver a alegria do menino. Suzi contou que o filho já disse que vai querer repetir o tema no aniversário do ano seguinte. A mãe do menino conta que, apesar da surpresa pelo gosto do filho, está satisfeita com sua preocupação com a causa ambiental. “Ele pega até as meias e finge que são as luvas para pegar os sacos de lixo de colocar na lixeira”, compartilhou parte da brincadeira do menino.

Quando perguntam o que Gabriel quer ser quando crescer, o jovem, sem hesitar, responde: “Eu quero correr atrás do caminhão de lixo”.