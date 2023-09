Menino de 3 anos é encontrado sem roupas após ficar 17 horas desaparecido

Um menino de 3 anos foi encontrado sem as roupas após ficar 17 horas desaparecido depois de sair para brincar na porta de casa em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele apareceu na casa de um vizinho pedindo comida.

"Uma cliente chegou na casa da mãe dele que é manicure e o menino abriu o portão. Ele foi brincar na porta e quando a mulher saiu para ir embora, a criança já não estava mais no local", afirma o delegado responsável pelo caso Adelson Candeo.

O menino desapareceu no sábado (9), no Setor Jardim Floresta. De acordo com o delegado, ao perceber que David Abraão não estava no local, a mãe e alguns vizinhos começaram a procurar a criança pela região. Eles procuraram por cerca de duas horas e decidiram acionar os bombeiros.

"Familiares, vizinhos e bombeiros fizeram uma mobilização e encontraram o triciclo do menino no final da rua, próximo à um Pesque pague abandonado. Também realizaram buscas em uma represa que tem no local, pois, acreditavam que o menino havia caído lá, mas não encontraram nada", explica Adelson.

O tio de David contou que foi um momento muito difícil para a família, mas que eles não perderam a esperança de encontrar a criança com vida.

"Sabíamos de todas as possibilidades do que poderia ter acontecido, mas continuamos confiantes e graças a Deus encontramos ele que está bem, fez todos exames possíveis, não deu alteração e nem não precisou ficar internado", relata Josino Sousa do Nascimento.

Conforme o delegado, na manhã de domingo (10), o menino apareceu dizendo que tinha saído para descansar. Ele estava nu, com picadas de insetos e carrapatos. O caso é investigado.

"Não há indicativo de crime, mas vamos apurar, ouvir pessoas e caso tenha ocorrido pelo menos uma tentativa de crime, vamos instaurar um inquérito", esclarece o Adelson.