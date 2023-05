Menino de 4 anos é resgatado após ficar preso dentro de máquina de lavar roupas

Uma criança de 4 anos foi resgatada depois de entrar em uma máquina de lavar roupas e ficar presa. O incidente aconteceu neste domingo (30) na cidade de Posse, na região Leste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino não teve ferimentos.

A equipe informou que foi chamada para realizar um resgate no Setor Dom Prudêncio, depois que um menino entrou no eletrodoméstico para brincar e acabou ficando preso. Apesar do susto a criança foi retirada sem ferimentos.

Nas imagens compartilhadas pelos bombeiros é possível ver o momento em que a equipe realiza o resgate. Depois o menino aparentemente bem posa para foto junto dos agentes.