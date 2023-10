Menino de 4 anos leva 11 pontos após se cortar em escorregador de parquinho, em Goiânia

Um menino de 4 anos ficou ferido enquanto brincava em um escorregador de um parquinho, localizado na Praça Parque das Flores, na região noroeste de Goiânia. Oliver Luiz precisou levar 11 pontos no braço, após se cortar na estrutura metálica do brinquedo que estava quebrada. O caso aconteceu na última quinta-feira (26).

Oliver Luiz foi hospitalizado e submetido a um procedimento de preenchimento no local onde sofreu o corte. À TV Anhanguera, o pai do menino, Israel Rayan Rosa Aires, falou sobre o acidente com o filho. “Eu não sabia que estava estragado, se soubesse não teria deixado ele ir lá. Estava todo quebrado lá, com as pontas de ferro para cima”, disse.

Após o acidente com a criança - conforme mostrado pela TV Anhanguera - o escorregador foi consertado. Em nota, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) lamentou o ocorrido e informou que, assim que soube do acidente, enviou uma equipe operacional para consertar o brinquedo. “Pedimos desculpas pela situação e nos colocamos à disposição para qualquer outra assistência necessária", completou.

A Comurg ainda destaca que mantém um plano de manutenção em 915 praças da Capital, que prevê a manutenção de calçadas, além da instalação, conservação e pintura dos mobiliários, tais como bancos, lixeiras, aparelhos de ginástica e de pet place e brinquedos.