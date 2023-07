Menino de 6 anos morre após ser atingido por caixa d’água

O menino Otiniel Gonçalves da Cunha, de 6 anos, morreu após ser atingido por uma caixa d’água que desabou, em Corumbá de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). A morte foi informada pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) à família na madrugada desta quarta-feira (19).

João Pedro Ferreira, namorado de uma prima da criança, disse em entrevista que Otiniel estava brincando com o galho de uma árvore quando o acidente ocorreu.

Com o barulho da queda do reservatório, a irmã mais velha do menino, de 11 anos, que estava dentro de casa saiu para ver o que estava acontecendo e acabou machucando a mão. A irmã caçula de Otiniel, de 2 anos, também estava no local, mas saiu ilesa.

A mãe das crianças levou a filha com a mão machucada para o hospital da cidade. Já o corpo de um menino foi encontrado debaixo dos destroços por um vizinho.

De acordo com João Pedro, no momento em que a criança foi encontrada nos destroços, ela estava inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Inicialmente, o menino foi levado para o Hospital de Corumbá de Goiás. Mas, devido à gravidade do caso, teve que ser encaminhado para o Huana, em Anápolis. Mesmo assim, Otiniel não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.

‘Menino alegre’

João Pedro conta que a criança era muito apegada a ele, e que não havia uma só pessoa que não se encantasse com o jeito alegre do menino. “Ele era muito apegado a mim, a gente brincava muito. Um menino tão alegre, simpático com todo mundo. Todo mundo gostava dele. É muito triste o que aconteceu”, lamentou.

O velório de Otiniel aconteceu nesta quarta-feira (19), em Pirenópolis. De acordo com o parente, ele foi enterrado às 18h.