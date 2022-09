Menino de 9 anos com câncer severo que busca doações para tratamento recebe apoio de famosos

A família do pequeno Jean Lucas Paes, de 9 anos, que luta contra um câncer severo, compartilhou um vídeo agradecendo o apoio de famosos na campanha para arrecadar R$ 2 milhões para um tratamento nos Estados Unidos da América (EUA). Jean compartilhou um vídeo para comemorar o apoio da influenciadora Virgínia Fonseca, esposa do Zé Felipe, e as doações que tem recebido.

O pai do Jean, Silvio Eurico Paes Lemes Júnior, também produziu um vídeo onde agradece as doações. “Estamos arrecadando o valor e conseguimos a metade. Nós agradecemos a todos que nos ajudaram até agora. Seja quem ajudou em oração e quem colaborou um pouco. Recebemos muitas palavras de carinho e muitas mensagens”, afirmou Silvio.

Jean Lucas diagnosticado com Linfoma de Burkitt precisa de R$ 2 milhões para tentar sobreviver. Depois de seis meses de tratamento em um hospital de referência, em Barretos (SP), não há mais na unidade de saúde tratamento que possa salvar a vida da criança. A indicação dos médicos agora é um tratamento disponível no exterior chamado Car T Cell.

“Os médicos nos deram uma previsão de que provavelmente o Jean terá que lutar até os 16 anos de idade lá fora e que esse tratamento tem um custo de mais ou menos R$ 2 milhões. É algo que não parece ser possível pra gente… mas não pra um Deus do impossível! Travamos uma guerra! Começamos aqui agora mais uma batalha pela vida”, afirma a mãe Dayanne Jubé Cardoso.

A descoberta

No dia 21 de março de 2022, Jean acordou passando mal com dores abdominais e vômito. Os pais então o levaram a um pediatra, ainda em Goiânia e a sugestão foi de internação porque a médica sentiu algo diferente na região abdominal. Na internação, o menino passou por três tomografias, vários exames de sangue e uma ressonância. Dois dias depois veio o resultado: um tumor.

O hospital então solicitou, de forma urgente, que uma biópsia fosse feita e mesmo depois do resultado, os médicos não conseguiram fechar um diagnóstico sobre o tipo de câncer. Foi então que a família decidiu leva-lo para a cidade de Barretos na unidade que é referência em tratamento oncológico no país. Jean chegou ao hospital no dia 28 de março e no mesmo dia passou por uma cirurgia para desobstrução do intestino. Com dor, não conseguia se alimentar, nem evacuar. No total, mais de três litros de fezes foram removidos e foi então inserida uma bolsa de ileostomia, além de um dreno e um cateter.

O diagnóstico veio após uma nova biópsia: Jean tem um câncer classificado como Linfoma de Burkitt, que está ligado a três órgãos vitais: intestino, baço e bexiga. Os pais explicam que é agressivo e de crescimento rápido. Além disso, está no estágio três, considerado avançado. A quimioterapia começou imediatamente.

Quimioterapias não tiveram o efeito esperado

Inicialmente a previsão era de que Jean passasse por cinco ciclos de quimioterapia. No final deste tratamento foi realizada uma nova avaliação médica e detectaram que o tumor estava resistente à quimioterapia. A sugestão foi uma quimioterapia mais forte chamada quimio de resgate. Várias intercorrências vieram como resultado: perda de 20 kg, febres, vômitos, náuseas e também a necessidade de receber plaquetas e bolsas de sangue.

Como ajudar?

A vaquinha está disponível na internet. Clique aqui para doar.

O pix da mãe é 01816702161 (CPF).