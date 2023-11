Menino fica preso em máquina de lavar enquanto brincava de pique-esconde e é resgatado por bombeiros

Durante uma brincadeira de pique-esconde, uma criança encontrou o "esconderijo perfeito", só que não: dentro de uma máquina de lavar. Ele ganharia a brincadeira, se não tivesse ficado preso na máquina. O menino foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, na noite de sexta-feira (24). Depois que se percebeu preso e pediu ajuda dos familiares, estes tentaram sem sucesso liberar a criança. Foi a irmã do menino quem chamou o socorro, pelo telefone de emergência 193.

Durante o resgate, foi necessário desmontar parte da máquina e retirar a tampa para a retirada da criança com segurança.

“Chegamos no local e verificamos que seria necessário retirar a parte superior da máquina para ter acesso, assim fizemos. Conseguimos fazer a retirada da criança e entregá-la à mãe sem nenhum ferimento”, disse o sargente Nikholas Danette, que participou da ação.

O menino está bem, sem ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e depois de liberado, ainda posou para foto com os militares.