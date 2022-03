Menino ganha festa de aniversário com tema do Corpo de Bombeiros, em Goianésia

Um fã mirim de apenas 3 anos conheceu parte da equipe do Corpo de Bombeiros em sua festa de aniversário, em Goianésia. A comemoração ocorreu no último sábado (26), tendo toda a decoração temática à corporação.

Na ocasião, o pequeno Heitor teve a oportunidade de conhecer alguns dos equipamentos que são usados pelo Corpo de Bombeiros e a viatura de combate a incêndio, onde conseguiu até dar uma volta.

A família da criança prestou agradecimentos no perfil oficial do Corpo de Bombeiros de Goiás no Instagram. “Agradeço a presença e dedicação, fez a felicidade do meu rapaz”, escreveu o pai.

A equipe foi recebida com grande entusiasmo pelas crianças presentes na festa de aniversário.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.