Menino que caiu de 3º andar de prédio continua em estado grave e respira com ajuda de aparelhos

O menino de 3 anos que caiu do 3º andar de um prédio, na Vila Mutirão, em Goiânia, na terça-feira (13), continua em estado grave. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta quarta-feira (14). De acordo com o hospital, a criança respira com ajuda de aparelhos.

Segundo informações da administração do condomínio, após o acidente, o menino foi socorrido pela mãe, com ajuda de outros moradores, e levado para o Hugol. De acordo com a síndica do prédio, a família havia se mudado para o imóvel há menos de uma semana, e não havia tela de proteção nas janelas.

"A criança, de vez em quando, pegava na janela e subia. Não há ainda elementos para caracterizar uma espécie de dolo contra o padrasto e nem contra a mãe. Vamos fazer o procedimento, em tese, como uma lesão corporal culposa”, afirmou o delegado Diogo Barreira em entrevista à TV Anhanguera.



Um dos moradores do condomínio, o motorista Marcelo Alves, contou à TV Anhanguera que ouviu os gritos da mãe da criança. “Eu tinha acabado de almoçar e entrei pro quarto e escutei o grito de ‘socorro, socorro, caiu, caiu’, e olhei para a janela, vi a movimentação e escutei os gritos”, afirmou.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

NOTA - SMS/CRIANÇA QUE CAIU DO PRÉDIO

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) esclarece que, às 13h20, desta segunda-feira (13/2), chegou à UPA Maria Perillo, Região Noroeste, uma mãe levando o filho de três anos que havia caído do terceiro andar de um prédio.

O menino foi encaminhando direto para sala de estabilização. A equipe de plantão agiu com rapidez na prestação dos primeiros socorros e na realização da Intubação Orotraqueal (IOT). Após a estabilização, a criança foi levada, pelo Samu, para o Hugol.

Secretária Municipal de Saúde (SMS)