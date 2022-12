Menino que não poderia mais comer se recupera após 7 meses internado e volta a se alimentar no Natal

Samuel Ramos de Oliveira, de 10 anos, ouviu dos médicos que nunca mais poderia comer. Após ficar sete meses internado, o menino recebeu alta na última sexta-feira (23) e comeu carne assada pela primeira vez em 210 dias, no Natal. Samuel ficou internado no Hospital Estadual da Criança, em Goiânia, se recuperando de uma má formação nos órgãos.

Devido a essa má formação, a criança teve uma série de graves complicações, tendo que retirar cerca de dois metros do intestino delgado. Agora, ele tem apenas seis centímetros do órgão. Os médicos não acreditavam que ele poderia voltar a comer normalmente. Ao receber alta, Samuel foi aplaudido e abraçado pelos médicos e enfermeiros (assista ao vídeo acima)

A mãe do menino, Livany Aparecida Ramos da Silva, disse que o filho foi forte durante o tratamento e lutou bravamente para se recuperar. "Passamos muitos dias de dor e de sofrimento, mas também de superação. Nos emociononamos bastante, especialemnte Samuel, pois estava com muita saudade de casa".

Quem também ficou muito feliz com o retorno da criança foi seu cachorrinho, que o recebeu no carro, chorando e pulando de alegria. Na manhã do dia seguinte, véspera de Natal, Samuel acordou, tomou o primeiro café da manhã em casa, arrumou o guarda-roupa e até brincou com o pai, Elciris Rosa de Oliveira. A família mora em Campinorte, na região Norte de Goiás.

Apesar da recuperação impressionante, o menino voltou para casa com restrição de alguns alimentos e com limitação na quantidade de comida ingerida.

Ceia de Natal

"Uma coisa que ele ama muito é carne assada e, desde o hospital, ele cobra da gente para comer", contou Elciris sobre a refeição principal da ceia de Natal. Acompanhado de um arroz branco, frutas e verduras, o pequeno Samuel voltou para sua casa em grande estilo, comemorando o Natal longe do hospital e comendo o seu prato preferido.

O pai conta que, apesar da evolução no tratamento, o menino segue de dieta parenteral, com ingestão por acesso venoso. Como o intestino está reduzido, Samuel não consegue comer todos os alimentos necessários ainda e precisa de suplemento na alimentação. Apesar das restrições, ele comeu a carne assada que tanto desejava. “É uma alegria e satisfação muito grande. A gente só tem a agradecer a Deus por essa dádiva”, conta o pai animado.

Diagnóstico

Inicialmente, segundo o pai, a notícia dada pelos médicos não era nada animadora. "Você imagina ouvir da medicina que uma criança de 10 anos nunca mais vai poder comer pela boca? A gente ouviu isso. Os médicos não estavam errados pela situação clínica", contou Elciris.

Mas o pequeno Samuel recebeu um milagre de presente, segundo a família. O pai também se emociona ao falar da alta do filho e diz que o resultado do tratamento se deu pelo empenho dele em lutar pelo seu bem estar. "Foi um exemplo de vida para qualquer um que tenha presenciada a história dele, que é um exemplo de vida para qualquer ser humano”.

Elciris também elogia e agradece a equipe médica do Hospital que persistiu até o final no tratamento do filho. "Da chegada ao hospital até a alta médica, ele foi recebido com carinho, aplausos e abraços", relata.

Em entrevista à TV Anhanguera, tímido, Samuel, tímido, se limitou a dizer que estava feliz em chegar em casa e com saudade de tudo.