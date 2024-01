Menino que teve 40% do corpo queimado precisa de doações de sangue; veja como doar

O menino que teve 40% do corpo queimado enquanto brincava na rua de casa necessita de doações de sangue de qualquer tipo, segundo informações da mãe dele, Vera Maria Faria de Carvalho. O garoto de cinco anos segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A unidade de saúde informou que a criança possui estado geral estável, consciente e respira espontaneamente. A mãe disse que ele "está se recuperando". Sobre o ocorrido, ela ainda não sabe explicar o que de fato aconteceu, mas o caso segue em investigação pela polícia. "Estamos todos com o psicológico muito abalado", contou.

Os interessados em doar devem ir até o Hugol e apresentar um documento oficial com foto, válido em território nacional e indicar que as doações são para Carlos Henrique Carvalho dos Santos. A mãe dele informa que qualquer tipo sanguíneo é aceito.

Além disso, o doador deve apresentar bom estado de saúde, possuir entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), pesar mais de 50 quilos e não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses.

Entenda o caso

Carlos teve 40% do corpo queimado no dia 19 de dezembro, no Setor dos Estados, em Aparecida de Goiânia. Na ocasião a criança teve as nádegas, o tórax e outras partes do corpo atingidas. O pai registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com os pais da criança, o que de fato aconteceu ainda não está explicado. O menino estava brincando com adolescentes de 12, 14 e 16 anos. Todos são vizinhos, moram na mesma rua, que não tem saída.

O caso, contudo, está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). A reportagem não conseguiu contato com o delegado responsável pela investigação.

Serviço: Doação de sangue para Carlos Henrique Carvalho dos Santos

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30; e, no sábado, das 7h às 12h, exceto feriados

Endereço: Banco de sangue do Hugol - Avenida Anhanguera, nº 14.527, Setor Santos Dumont, em Goiânia

​Mais informações: (62) 3270-6661