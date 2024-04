Mercados Municipais de Goiânia irão passar por revitalização

A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), anunciou as obras de revitalização do Mercado Municipal da Vila Nova - em atividade desde 1957. Outros mercados também passarão por reformas. Os próximos serão o Mercado da 74 e o do Pedro Ludovico - também receberão melhorias os mercados Central, Centro Popular, Centro-Oeste, Campinas e o Aberto.

A gestão municipal trabalha tambpem para regularizar todos os mercados municipais. Desde a promulgação do novo Código de Posturas, a Sedec tem realizado um amplo processo de recadastramento das atividades informais em feiras livres e especiais, mercados e pit dogs da capital.

A iniciativa prevê que as atividades em mais de 150 feiras, entre livres e especiais, além dos oito mercados, sejam totalmente regularizados.